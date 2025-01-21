Отчим-мигрант насиловал несовершеннолетнюю падчерицу, пока ее матери не было дома

На востоке Подмосковья правоохранители задержали 35-летнего иностранца по подозрению в изнасиловании 11-летней падчерицы. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, женщина познакомилась с приезжим четыре года назад, когда работала на рынке. По ее словам, мужчина был заботливым и ласковым, и через некоторое время они начали жить вместе. Также в квартире с парой все это время проживала пожилая мать россиянки, ее 12-летний сын и семилетняя дочь от первого брака. Через год у россиянки и иностранца родился совместный ребенок.

Недавно женщина обратила внимание, что поведение ее 11-летней дочери изменилось: девочка стала замкнутой, избегала общения с подругами. Чуть позже ребенок написал матери, когда та была на работе, сообщение, в котором сообщила, что отчим пристает к ней. После этого родительница поговорила с дочерью и обратилась в полицию.

Подозреваемого задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Мать потерпевшей призналась, что последнее время ее сожитель вел себя неадекватно: поднимал руку на ее старших детей, вел себя агрессивно.

Ранее отчим-педофил напоил 12-летнюю падчерицу и надругался над ней, когда супруги не было дома.