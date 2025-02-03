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Живущий в «Алых Парусах» звездный адвокат рассказал, как можно проникнуть в ЖК

Адвокат Жорин: у заложившего бомбу в «Алых Парусах» мог быть пропуск
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На территории московского ЖК «Алые Паруса» действует пропускной режим, поэтому на заложившего бомбу в вестибюле должны были заказать пропуск. Об этом Life рассказал звездный адвокат Сергей Жорин, живущий в этом жилом комплексе.

Он уточнил, что взрыв произошел в его корпусе, однако, в момент инцидента он был не дома.

«В целом у нас консьержи достаточно бдительны. И консьержи бдительны, и камер там много везде. Конечно, и пропускной режим на территорию жилого комплекса достаточно строгий. Кто-то должен пропуск заказать для того, чтобы внутрь проникнуть. И я так понимаю, что это время-то было утреннее. То есть, то время, когда люди на работу ходят, дети в школу», — объяснил Жорин.

По словам адвоката, проникнуть на территорию жилого комплекса можно, например, с помощью пропуска в фитнес-клуб, ресторан или салон красоты. Он подчеркнул, что при желании можно найти и другие возможности.

Взрыв в фойе первого этажа дома на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, а позже Telegram-канал Baza уточнил, что в числе потерпевших пять человек: консьерж и жильцы. По данным источника Telegram-канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса. Предполагается, что целью взрыва был руководитель Федерации бокса Донецкой народной республики и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.

Ранее в Госдуме увидели украинский след во взрыве в ЖК «Алые паруса».

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