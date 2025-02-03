Взрыв в ЖК «Алые Паруса» произошел под квартирой известного адвоката

Взрыв в жилом комплексе «Алые Паруса» произошел прямо под квартирой известного адвоката Сергея Жорина. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, сам адвокат в момент инцидента находился на работе. С пострадавшим в результате происшествия Арменом Саркисяном Жорин знаком не был, но видел его в жилом доме. Юрист пока не посещал свою квартиру после инцидента, поэтому не может определить степень ущерба.

Взрыв в фойе первого этажа дома на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, а позже Telegram-канал Baza уточнил, что в числе потерпевших пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника Telegram-канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса. Предполагается, что целью взрыва был руководитель Федерации бокса Донецкой народной республики и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.

Ранее в Госдуме увидели украинский след во взрыве в ЖК «Алые паруса».