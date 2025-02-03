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Взрыв в ЖК «Алые паруса» расследуют как покушение на двух и более лиц

СК РФ: взрыв в ЖК «Алые паруса» расследуют как покушение на двух и более лиц

Взрыв в элитном жилом комплексе «Алые паруса» в Москве расследуется по статьям о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом и незаконном обороте оружия. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ», — говорится в сообщении.

Взрыв в жилом комплексе на Авиационной улице в городе Москве произошел утром 3 февраля. В результате инцидента погиб один человек, следствие сейчас устанавливает его личность. Еще четверо пострадали, им оказывают помощь медики.

На месте взрыва, добавили в ведомстве, работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов ГСУ СК России по Москве. Они отсматривают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы.

Кроме того, следствие устанавливает личность причастного к преступлению.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник полагает, что случившееся могло быть выгодно Украине.

Ранее появилась версия, как взрывное устройство могло попасть в ЖК «Алые паруса».

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Взрыв в ЖК «Алые паруса»
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