Кот устроил хозяйке неприятный сюрприз, пока та спала

На Тайване кот устроил потоп в квартире, пока его хозяйка спала

На Тайване хозяйка кошки по кличке Момо пожаловалась на «катастрофу», которую устроила в квартире ее питомица. На видео из соцсетей, в котором женщина рассказала о случившемся, обратило внимание издание MSNews.

По словам хозяйки, пока она спала, ее кошка открыла кран и устроила потоп. На кадрах женщина показывает пол, залитый водой. В некоторых местах вода успела подняться на несколько сантиметров.

«Это не вода, это мои слезы», — горько шутит за кадром владелица апартаментов.

Устроив шалость, кошка Момо перебралась в безопасное место, где дожидалась хозяйку.

Подписчики женщины посочувствовали ей и попытались утешить ее тем, что такое большое количество воды, согласно даосской практике фэншуй, предвещает удачу.

До этого в Карачаево-Черкесии поведение кошек стало причиной пожара в квартире. Питомцы опрокинули кулер, вода из него залила удлинитель, после чего произошло возгорание.

Ранее аналогичный случай, где поведение животных стало причиной пожара, произошел в Уфе.