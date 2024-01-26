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В Уфе пять голодных кошек остались в квартире одни и устроили пожар

В Уфе пять голодных кошек сами включили плиту и устроили пожар

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МЧС России

В Уфе в квартире произошел пожар из-за котов. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

О произошедшем в ведомстве узнали после звонка местных жителей. Они пожаловались на запах гари в подъезде. Спасатели оперативно прибыли на место и вскрыли дверь в одну из квартир, откуда шел дым.

В этот момент в помещении находились только пять кошек. На плите спасатели заметили горевшую посуду с едой.

«Оказалось, голодные питомцы в поисках пищи включили индукционную панель мягкими лапками», – сообщается в публикации.

Специалисты эвакуировали жителей подъезда и ликвидировали возгорание в квартире. О том, пострадали ли питомцы хозяев, неизвестно.

Ранее сотрудники аэропорта «Жуковский» приютили котенка, которого пассажиры бросили в воздушной гавани.

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