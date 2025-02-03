Полицейские начали опрашивать жителей ЖК «Алые паруса» после взрыва

Сотрудники правопорядка начали опрашивать жителей ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы, где произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

«Сейчас с местными жителями, дворниками работают оперуполномоченные», — говорится в сообщении.

Целью опроса, по данным агентства, является выяснение обстоятельств произошедшего.

По данным Telegram-канала «Вести», прямо над местом взрыва находится частная школа. Всех учеников экстренно эвакуировали.

Инцидент в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. От взрыва разворотило потолок в холле на первом этаже. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позже канал уточнил, что пострадали пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника канала SHOT, самодельное взрывное устройство или граната были заложены под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек, в том числе женщина, шли через холл к выходу из жилкомплекса.

До этого сообщалось, что прокурор города Москвы Максим Жук поручил первому заместителю прокурора города Сергею Савенкову отправиться на место взрыва для координации действий правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что несущие конструкции элитного ЖК в Москве не повреждены при взрыве.