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В Приморье подросток позвал к себе домой бездомного инвалида и издевался над ним

Во Владивостоке подросток издевался над бездомным инвалидом на костылях
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Telegram-канал «dpskontrol_125rus»

Во Владивостоке подросток пригласил к себе домой инвалида и издевался над ним. Свои действия несовершеннолетний снимал на камеру. Позже видео опубликовал Telegram-канал dpskontrol_125rus.

На кадрах юноша пинает бездомного, который лежит в подъезде, где живет молодой человек. Затем он приглашает бродягу к себе домой и, воспользовавшись его уязвимым состоянием, оскорбляет его, угрожает разбить ему лицо. Свои издевательства подросток сопровождает нецензурной бранью и неприличными жестами. Судя по кадрам, бездомный с трудом передвигается даже при помощи костылей.

В пресс-службе регионального МВД заявили, что начали проверку по факту случившегося. В ведомстве уже установили, что подросток на видео живет в одном из домов по улице 40 лет ВЛКСМ.

До этого на Кубани подростки издевались над инвалидом на коляске и опрокинули его на землю.

Ранее свердловчанка пожаловалась, что подростки тушат сигареты об ее сына с инвалидностью.

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