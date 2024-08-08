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«Нет сил молчать»: на Урале неизвестные тушили сигареты об инвалида

Свердловчанка сообщила, что неизвестные тушат сигареты об ее сына-инвалида

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ИНЦИДЕНТ №1 КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ/VK

Жительница Усть-Лабинска в соцсетях пожаловалась, что несовершеннолетние хулиганы регулярно обижают ее взрослого сына с инвалидностью. Так, недавно они тушили об 21-летнего юношу с особенностями сигареты и украли у него обувь. Пост женщины разместил паблик «ИНЦИДЕНТ №1 КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» во «ВКонтакте».

«Уже нет сил молчать. Сколько можно издеваться над моим сыном, он инвалид с детства, он не выбирал себе судьбу... Сегодня просто взяли и украли кроссовки у фонтана на площади Ленинского комсомола, пока этот 21-летний, но с мозгами ребенка, бегал мочил ноги. <...> А вот конкретно прижигали о него бычки», — поделилась свердловчанка, сопроводив свои слова фотографиями ожогов на теле сына.

Кроссовки, по словам женщины, позже нашли в канаве, где ремонтируют трубы.

Свердловчанка отметила, что написала заявление в полицию. Также мать инвалида обратилась к родителям подростков и попросила воспитывать в детях терпимость к людям с особенностями.

Ранее сибирячка рассказала, что рабочее место ее сына с синдромом Дауна отгородили ширмой.

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