На Кубани подростки издевались над инвалидом на коляске и опрокинули его на землю

В Краснодарском крае девочки-подростки издевались над молодым человеком на инвалидном кресле. Школьницы снимали все на видео и выкладывали в мессенджер. Позже кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодар».

На них школьницы сначала обливают юношу водой, после этого они смеются над ним и интересуются «куда он едет на своей тележке». Все заканчивается тем, что подростки опрокинули инвалидную коляску и потешались над ее владельцем, который силился забраться на нее самостоятельно, но у него ничего не получалось.

По информации очевидца, все произошло в станице Скобелевской Гулькевичского района.

В пресс-службе краевой полиции сообщили, что установили личности подростков, которые издевались над человеком с ограниченными возможностями здоровья.

«Решается вопрос об их постановке на профилактический учет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в правоохранительных органах.

Ранее свердловчанка пожаловалась, что подростки тушат сигареты об ее сына с инвалидностью.