Стало известно, что покушение на Саркисяна при взрыве в ЖК «Алые паруса» было заказным

ТАСС: покушение на главу Федерации бокса ДНР было заказным и спланированным

Покушение на главу Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) Армена Саркисяна было заказным и спланированным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Покушение на Саркисяна было тщательно спланировано и носит заказной характер», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в настоящий момент полиция проводит расследование и устанавливает заказчиков преступления.

До этого Telegram-канал Mash писал, что взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве, предварительно, мог быть покушением на Саркисяна. По данным канала, мужчина серьезно ранен, его увезли в реанимацию. 112 добавил, что, помимо Саркисяна, пострадали его охранники и консьерж. По неподтвержденной информации, погибший — один из охранников создателя батальона «Арбат», но его тело еще не опознано из-за серьезных повреждений лица.

Инцидент в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. От взрыва разрушился потолок в холле на первом этаже. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позже стало известно о пяти пострадавших: консьерже и жильцах.

Ранее стало известно, что прямо над местом взрыва в ЖК «Алые паруса» находится частная школа.