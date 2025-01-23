В Ростовской области начальника управления соцзащиты заподозрили в махинациях

ФСБ по Ростовской области раскрыла схему, по которой начальник управления соцзащиты Батайска Сергей Завгородний превысил должностные полномочия и одобрял незаконные выплаты. Об этом пишет Telegram-канал «Че по Ростову».

По данным ведомства, чиновник лично принимал решения о выплатах социальной помощи, не учитывая мнение комиссии. Он одобрял выдачу денег людям, которые на них не имели права.

Некоторые из получателей соцвыплат на деле не были малоимущими, не находились в сложной жизненной ситуации и даже не собирались использовать деньги на развитие предпринимательства, как указано в соцпрограмме.

В итоге махинации Завгороднего нанесли бюджету России ущерб почти в 4,9 млн рублей. На чиновника завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Ему вменяют сразу три эпизода.

До этого в Краснодарском крае вступил в силу приговор бывшей начальнице отдела надзора за питанием Роспотребнадзора Марине Балаевой и ее подчиненным по делу о многократных взятках.

Ранее на Северном Кавказе восьмерых сотрудников «Россетей» арестовали по делу о хищении крупной суммы.