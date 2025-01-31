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Замглавы УФАС Петербурга заключили под стражу

Суд арестовал замглавы УФАС Петербурга до 13 марта
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Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга арестовал заместителя главы городского управления антимонопольной службы (УФАС) Екатерину Даниловскую по обвинению в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, в начале прошлого года ООО «Вега-С» победило в конкурсе на оказание услуг по техобслуживанию систем обеспечения безопасности в школах и больницах Московского района, с компанией заключили 18 госконтрактов. Однако с 24 января по 6 февраля 2024 года Даниловская вместе с начальником отдела УФАС и другими сотрудниками службы превысила полномочия, чтобы добиться блокировки заключения с ООО «Вега-С» оставшихся 99 контрактов.

«Незаконные действия, явно выходящие за пределы их (сотрудников УФАС — прим. ред.) полномочий, существенно повлекли нарушение прав ООО «Вега-С», выразившееся в невозможности заключения Обществом 99 контрактов по закупке, право на которое было приобретено Обществом в результате конкурсной процедуры», — отмечается в сообщении.

Ущерб, причиненный ООО «Вега-С», оценивается в 187 952 рублей.

30 января «Фонтанка» писала, что правоохранители задержали Даниловскую. Сообщалось, что поводом для уголовного дела о превышении полномочий стала схема с «профессиональными жалобщиками» — компаниями, срывающими конкурс на заключение контракта по госзаказу.

Ранее сотрудники полиции и ФСБ пришли с обысками в управление ФАС по Санкт-Петербургу.

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