Фитнес-эксперт рассказал, как быстро подготовить тело к пляжному сезону

Для подготовки тела к пляжному сезону важно плавно входить в тренировочный процесс, перед этим стоит пройти диспансеризацию, чтобы исключить возможные проблемы со здоровьем. Об этом «Москве 24» рассказал обозреватель, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.

По его словам, важно также подобрать спортивное направление, которое будет доставлять удовольствие. Он уточнил, что это поможет регулярно посещать тренировки и будет служить мотивацией. Для похудения к лету стоит также наладить режим посещения занятий, отдыха и сна.

«Нормализация пищевого поведения — это 70% в достижении любой цели, как при снижении жировой массы тела, так и при наборе мышечной. И в том, и другом случаях важно увеличивать количество употребляемого белка. <...> Что касается углеводов, то при похудении можно употреблять порядка двух граммов в сутки, в то время как при наборе мышечной массы количество углеводов может достигать четырех граммов на килограмм веса», — продолжил Каневский.

Жиры он советует употреблять из расчета один грамм на килограмм веса тела.

Д.м.н., эндокринолог Зухра Павлова до этого говорила, что для здорового и эффективного похудения важны не только физические упражнения, но и другие факторы. Так, прежде всего она советует наладить сон и ложиться спать до 23 часов. В рацион питания важно включать правильную клетчатку (цельнозерновые крупы, овощи) и правильные белки (отварное или приготовленное на пару мясо, рыбу).

Ранее был назван напиток, который поможет ускорить обмен веществ и похудеть.