Курганские пограничники задержали находившегося в розыске мигранта

В Курганской области задержали иностранца, который находился в розыске. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Пограничное управление по Курганской и Тюменской областям.

Мужчина, по версии правоохранителей, причинил тяжкий вред здоровью человека и успел скрыться на территории другого государства, чтобы избежать преследования.

Он попытался вернуться в Россию через пункт пропуска Петухово. Там иностранца задержали и передали полиции для проведения необходимых мероприятий в рамках уголовного дела.

«Это позволило предотвратить возможное продолжение преступной деятельности и способствовало обеспечению общественной безопасности», – сообщается в публикации.

До этого поймали мужчину, который был объявлен в розыск за изнасилование несовершеннолетней более 14 лет назад. Его длительное время не могли найти, но в прошлом году он сдал генетический тест. В базе специалисты обнаружили совпадение. Подозреваемого задержали.

Ранее двух наемников из США объявили в международный розыск в России.