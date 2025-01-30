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Двух наемников из США объявили в международный розыск в России

Проукратура: два гражданина США объявлены в розыск за наемничество на Украине
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Rahmat Gul/AP

Граждан США Роберта Вардаро и Бенджамина Рида объявили в международный розыск за наемничество и участие в боях на стороне Украины. Об этом сообщили в прокуратуре ДНР.

Ведомство установило, что Рид служил в Корпусе армейской военной полиции США, проходил службу в Германии, воевал в Ираке, в составе Французского иностранного легиона участвовал в боевых столкновениях в Мали. Мужчина работал по контракту в Афганистане. После ухода из армии профессионально занимался единоборствами. Вардаро служил в Корпусе Морской пехоты США, а во время службы командировался в Ирак, Афганистан, Сирию.

По версии следствия, с февраля 2022 года по май 2024 года Рид в зоне СВО участвовал в боях в составе Нормандской бригады, а затем — Избранной роты. Вардаро вступил в Интернациональный легион. За свои услуги Рид получил эквивалент более 1,2 млн рублей, Вардаро — 346 тыс. рублей.

В отношении американцев суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее наемнику из Грузии Темуру Элиаве вынесли заочный приговор за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины.

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