Находившийся в розыске россиянин решил сделать генетическое исследование и попался

В Салехарде будут судить мужчину, который более 14 лет назад изнасиловал на городском пляже несовершеннолетнюю. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

По данным ведомства, в августе 2010 года мужчина, которому тогда было 23 года, надругался над 15-летней девушкой. Она приехала в Салехард, чтобы поступить в учебное заведение и заблудилась в незнакомом городе, но встретила молодого человека и обратилась к нему за помощью. Тот привел абитуриентку на пляж, где стал угрожать и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию, но злоумышленнику удалось скрыться.

Насильник покинул территорию ЯНАО, но в прошлом году, как пишет Ura.ru, местным правоохранителям поступило сообщение, что в компьютерной базе обнаружено совпадение биометрии. Оказалось, что подозреваемый решил провести генетическое исследование в столичной лаборатории. Его задержали и обвинили в совершении преступления 14-летней давности, в ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее россиянин пришел в полицию за паспортом, забыв, что находится в федеральном розыске.