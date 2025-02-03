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Правительство освободило производителей масла и яиц от допвыплат ретейлерам

Кабмин РФ: производителей масла и яиц освободили от допвыплат ретейлерам
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Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

Правительство расширило перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ретейлерам, добавив в список сливочное масло и яйца. Это следует из постановления, опубликованного на официальном сайте Кабмина.

«По закону о торговле поставщики платят ритейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество товара. Включение масла и яиц в список социально значимых товаров, в отношении которых выплата вознаграждения не допускается, позволит исключить подобную практику», — говорится в сообщении.

В Кабмине подчеркнули, что данная инициатива поможет производителям сократить расходы на поставки продуктов в торговые сети, а сэкономленные средства направить на модернизацию и расширение.

Согласно предположению правительства, внесение сливочного масла и яиц в перечень социально значимых товаров в будущем приведет к снижению цен на эти продукты.

До этого экономист рассказал, что рост цен на продукты продлится до апреля. Специалист также отметил, что замедление роста зарплат в РФ и снижение спроса на рабочую силу могут повлиять на экономическую ситуацию. Федоров заявил, что несмотря на то, что общая инфляция замедляется, цены на продовольствие растут из-за высокого спроса и увеличения издержек.

Ранее сообщалось, что стоимость приготовления борща заметно выросла.

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