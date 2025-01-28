ФСБ предотвратила теракт на объекте ПВО

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт на объекте противовоздушной обороны в городе Долгопрудный Московской области. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Военный объект входит в состав 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения. Она защищает небо над Москвой, отмечает издание.

По версии следствия, в середине ноября 2024 года 20-летний рядовой Владислав Бадареев, служивший по контракту, вступил «в сговор с неустановленными лицами» и согласился устроить поджог в части ПВО в Долгопрудном. Он изготовил бутылки с зажигательной смесью, которые собирался применить в январе-феврале 2025 года.

По данным «Ъ», предотвратить теракт сотрудникам ФСБ удалось благодаря мониторингу соцсетей: в конце прошлого года Бадареев, обсуждая СВО, высказывался о запрещенных в России организациях. Сейчас проверяются связи фигуранта с украинскими спецслужбами.

В настоящее время Бадареев заключен под стражу. Ему инкриминируют приготовление к теракту, а также публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и реабилитацию нацизма с использованием интернета. Ему грозит свыше десяти лет лишения свободы. Обвинение Бадарееву пока не предъявлено.

28 января сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Новороссийска за подготовку теракта в Краснодарском крае. В отношении него возбуждено уголовное дело об участии в проукраинской террористической организации.

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