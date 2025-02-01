Полиция задержала москвича, готовившего теракт

Полиция задержала 59-летнего жителя Москвы по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в ходе обыска в квартире мужчины на улице Бехтерева правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, а также взрывчатку и ее компоненты.

По данным следствия, в период с 24 февраля по 31 декабря 2024 года москвич купил беспилотник, символику неонационалистов и часто посещал ресурсы запрещенных в России организаций. Кроме того, он снимал на видео больницу имени Буянова и другие важные социальные и инфраструктурные объекты в Царицыно. Следствие считает, что съемку подозреваемый вел в целях подготовки к теракту.

Известно, что в июне 2024 года мужчину арестовывали на 10 суток за футболку с надписью «Слава Украине».

29 января депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что за соучастие в подготовке террористического акта никаких снисхождений ни к полу, ни к возрасту у закона быть не может. Так он отреагировал на 10-летний приговор 76-летней жительнице Санкт-Петербурга, которая отдала все деньги мошенникам, а затем подожгла машину у военкомата по их указанию.

Ранее ФСБ благодаря соцсетям предотвратила теракт на объекте ПВО в Подмосковье.