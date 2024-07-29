Психолог объяснил, как справиться с постоянным чувством вины и откуда оно берется

Чувство вины — это одно из чувств, которые вызывают манипуляторы, чтобы держать свою жертву на крючке. Вина — настолько болезненное чувство, что люди стремятся избегать его даже во вред своим интересам. Об этом «Газете.Ru» рассказал Станислав Самбурский, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной».

По его словам, вина — распространенное и мучительное эмоциональное состояние, которое может быть навязано извне или возникать у человека внутри. Зачастую ощущается как тяжесть и одновременно эмоциональная беспомощность.

«Корни проблемы часто уходят в детство: триггеры, от которых начинают гореть уши и покрываться пятнами щеки, выдавая ваши чувства, зачастую являются следствием эмоциональной травмы. Перфекционизм, воспитание в строгости, эмоциональная зависимость и развод родителей — среди основных факторов, которые приводят к острому переживанию чувства вины у взрослых людей», — объяснил он.

Психолог отметил, что в детстве родители учат, какие действия и поступки осуждаются обществом, тем самым взращивают чувство вины за совершение этих действий.

«Родители используют это как «оберег», записывая на подкорку ребенку социальные правила поведения, чтобы оградить его в будущем от ошибок. Но бывают и перекосы, когда родители слишком усердствуют, и во взрослом возрасте человек начинает себя корить за все подряд. Не заметил соседку и не поздоровался, случайно вошел не в ту дверь, перепутал имя нового коллеги — и вот уже румянец стыда заливает щеки. Как бизнес-психолог, я чаще всего вижу причину развитого чувства вины в перфекционизме клиента. Если у человека заложено желание быть лучшим и делать идеал, то чувство вины будет постоянным спутником. Сделал проект, а после защиты увидел огрехи, на которые никто не обратил внимание, и начинается самобичевание и метание, как отозвать проект, чтобы его доработать. Хотя это никому не нужно. Как не нужно чувство вины этого человека. Только он сам смакует и наслаждается перфекционизмом и взращенным чувством вины», — сказал Самбурский.

Еще реже (статистически) встречается чувство вины, в основе которого лежат травматические события. Люди, которые выжили в катастрофе, страдают от «вины выжившего». Выжившие в терактах могут испытывать вину за то, что спаслись, когда другие люди пострадали.

«Например, выжившие в «Крокусе» могут задавать вопрос, почему именно они выжили, и винить себя за то, что не смогли помочь другим. Вина выжившего может быть настолько сильной, что приводит к психологическим проблемам, таким как тревожное расстройство и депрессия», — подчеркнул он.

Чтобы справиться с чувством вины, есть несколько правил.

«Первое — осознать, что чувство вины есть, и попробовать понять, откуда она берется. Не стоит игнорировать свои чувства, ведь они могут воодушевлять и двигать нами или, наоборот, заставлять скукожиться и искать, куда спрятаться. Необходимо также практиковать самосострадание. Любить себя всегда взаимно. Все люди совершают ошибки, позвольте и себе ошибаться, ведь это нормально», — объяснил эксперт.

Еще один совет — простите себя. Чувство вины, как рюкзак с булыжниками. Только вы никак не можете его выкинуть, а наоборот, все наполняете и наполняете новыми камнями. Научитесь прощать себя за совершенные ошибки и выбросьте этот рюкзак вины, отметил Самбурский.

Также когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и профессиональная помощь. КПТ учит распознавать и корректировать ваши иррациональные мысли, как следствие, убирая чувство вины.

«Если чувство вины преследует вас и жизнь становится невыносимой, не стесняйтесь обратиться за помощью к психологу. Специалист поможет разобраться в себе и найти причины, возникающих эмоциональных проблем, чтобы их преодолеть. Чувство вины может возникать из-за ошибок и проступков, но если оно преследует постоянно, важно найти причину и убрать этот рюкзак с камнями из своей жизни», — резюмировал психолог.

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