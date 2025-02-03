На Урале и в Сибири ожидается сильное похолодание

Вильфанд: на Урале и в Сибири похолодает до -35°C

Понижение температуры до -35 градусов прогнозируют на Урале и в Сибири. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На севере Урала, в ЯНАО и ХМАО, ночные температуры в понедельник и вторник будут понижаться до 30-35 ниже нуля, а днем — до минус 21-26 градусов, но к концу недели прогнозируется постепенное повышение температуры», — прокомментировал Вильфанд.

Он также отметил, что в первой половине текущей недели на севере Урала температура ожидается до 6 градусов ниже нормы. Однако уже в конце недели потеплеет. Так, на территориях обещают до -15°C ночью, днем — примерно -10°C в этих же районах.

На юге Урала, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях Вильфанд прогнозирует до - 10 градусов ночью и днем до -5 в начале недели, а концу недели холод с севера перейдет на юг Урала. Ночью прогнозируют до -15°C, днем — до -10°C.

Надолго холод задержится на юге Сибири. Так, ночью в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях будет до -20°C, днем — до -15°C.

До этого метеоролог рассказал о погоде в феврале. С понедельника, 3 февраля, в Москве ожидается переход к отрицательным температурам, которые будут держаться в пределах от -1 до -6°C. Во вторник возможны небольшие осадки в виде снега. Со среды начнется повышение атмосферного давления, и погода будет очень даже симпатичная — чаще будет выглядывать солнце, отметил метеоролог, добавив, что к концу недели ожидается стабилизация температуры у отметки -2...-4°C.

Ранее синоптик рассказала, какой будет погода в феврале.