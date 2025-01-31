Ждать ли наступления настоящей зимы? Метеоролог рассказал о погоде в феврале

До конца зимы остается месяц, но в центральных регионах России она все никак не вступит в свои права. Какой будет погода в феврале, возможно ли резкое похолодание и в чем причина аномально теплой зимы в этом году, «Газете.Ru» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ждать ли холодов до конца календарной зимы?

Ждать в ближайшее время перехода к резким похолоданиям и экстремальным морозам в Центральной России не нужно, заверил в беседе с «Газетой.Ru» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако в феврале похолодает. По словам метеоролога, терять надежду на полноценную зиму не стоит, поскольку в центральных регионах страны погода часто бывает переменчивой и может преподнести сюрпризы.

Уже с понедельника, 3 февраля, в Москве ожидается переход к отрицательным температурам, которые будут держаться в пределах от -1 до -6 °C. Во вторник возможны небольшие осадки в виде снега. Со среды начнется повышение атмосферного давления, и погода будет очень даже симпатичная — чаще будет выглядывать солнце. К концу недели давление заметно вырастет, дневные температуры стабилизируются в диапазоне -2...-4 °C, а ночные опустятся до -6 °C. Роман Вильфанд метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра РФ

При этом стоит помнить, что самыми надежными считаются прогнозы на 1–3 дня, они достигают точности в 90–95%, прогнозы на 5–7 дней остаются достаточно надежными (70–80%). Долгосрочные прогнозы (на месяц и более) носят вероятностный характер и опираются на климатические модели, которые учитывают крупные атмосферные явления. Именно поэтому эксперты призывают не расстраиваться заранее тех, кто скучает по морозам и снегу: зима, пусть даже аномально теплая, не исключает смену погоды в оставшиеся недели сезона.

С чем связано аномальное тепло зимой в 2025 году

Главная причина теплой зимы в этом году кроется в продолжительных атлантических циклонах, которые приносят влагу и относительно мягкий воздух с запада с ноября 2024 года, объяснил Роман Вильфанд. Такая циркуляция формируется, когда «запирающий» антициклон ослабевает и позволяет теплым воздушным массам беспрепятственно проникать вглубь европейской части России.

Вы используете слово «аномальная» [о зиме], но аномалия — это отклонение от нормы. Сейчас речь о рекордной аномалии! Зима переходит в новое качество: оценки показывают, что среднемесячная отметка температуры в январе — +1,1 – +1,2 °C. Январь и центральный месяц зимы [в этом году] — эти два понятия не сочетаются. Такого не было никогда. Роман Вильфанд метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра РФ

Сотрудники метеостанций указывают также на то, что температура поверхности воды в Северной Атлантике сейчас выше средних значений. Это усиливает потоки теплого воздуха, и из-за этого в Москве и близлежащих городах большую часть этой зимы положительная температура.

При этом экологи и климатологи указывают на то, что единичная теплая зима еще не безоговорочный признак глобальных изменений погоды. Однако в сочетании с другими подобными «сдвигами» в погоде можно предположить, что общие тенденции к потеплению есть.

close Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Рекорды зимы прошлых лет

Зима 1960 — 1961 годов. Средняя температура составляла +1,5°C. Особенно выделилось 5 декабря, когда столбики термометров достигли отметки +6,7 °C. Растения в некоторых подмосковных садах начинали пробуждаться раньше срока, а к концу февраля отдельные виды показывали признаки цветения.

Зима 1981 — 1982 годов. Конец декабря 1981-го и январь 1982-го отличились аномально высокой температурой, доходившей до оттепелей даже ночью. Но в феврале вернулись морозы. В итоге зима запомнилась скачками: от оттепелей до крепких «минусов» за короткий промежуток времени.

Зима 2006 — 2007 годов. В январе 2007 года в Москве зафиксировали очередной температурный рекорд: утром 11 января температура превысила +8°C, что почти в два раза превысило предыдущий максимум 1991 года. Подобные аномалии наблюдались и в других городах России, включая Санкт-Петербург, где вместо снега шли дожди, а Нева выходила из берегов.

Зима 2008 — 2009 годов. Тот сезон оказался также аномально теплым: средние температуры всех зимних месяцев значительно превышали норму. В декабре отклонение составило +3,6°C, в январе — +1,9°C, а в феврале — +1,3°C. Особенно выделился декабрь 2008 года, когда произошел температурный рекорд как для этого месяца, так и для зимнего сезона в целом.

Зима 2015-2016 годов. Средняя температура этой зимы превысила климатическую норму на 6–8°C в большинстве регионов страны. В Москве и Центральной России декабрь и январь характеризовались частыми оттепелями и минимальным снежным покровом. Однако в феврале все-таки похолодало, особенно в северных регионах.

Зима 2019–2020 годов. Средняя температура превысила рекорд 2015–2016 годов на 1,3°C. В Москве столбики термометров впервые поднялись выше 0°C, а декабрь и январь прошли практически без снега. Температурный максимум на Новый год достигал +5°C, превысив рекорды последних десятилетий.

Зима 2021–2022 годов. В декабре 2021 года был установлен рекорд по средней температуре месяца в Москве — +2,6°C, (на 6,2°C выше нормы). Снегопады чередовались с длительными оттепелями, из-за чего снежный покров был нестабильным. Хотя уже к середине января высота сугробов достигла 42 см.

Как текущая погода влияет на природу

Грунт без снежного покрова болезненно реагирует на колебания температуры — он может промерзать на большие глубины при внезапных похолоданиях. Это особенно опасно для озимых культур и многолетних растений, привыкших к защитному слою из снега.

Биолог Марина Татаренко отметила в разговоре с «Газетой.Ru», что аномально теплая и бесснежная зима может привести к преждевременному пробуждению растений. При последующих заморозках такое природное явление способно повредить их и снизить урожайность.

close Владимир Астапкович/РИА Новости

«Аномально повышенная температура привела к повышению активности белок, и им сейчас требуется больше пищи, а достаточных запасов они не сделали из-за малоурожайного лета. Если есть возможность, подкормите белок семечками и орешками», — призвала специалист.

Птицы в городских парках тоже иногда «сбиваются с ритма»: в теплую погоду они не всегда покидают регионы, откуда обычно улетают на зиму. Звери могут также дезориентироваться: у некоторых видов нарушаются спячки, поэтому они тратят запасы энергии раньше срока.