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Жителя Запорожской области задержали за подготовку теракта

ФСБ задержала мужчину за госизмену и предотвратила теракт в Запорожской области
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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали мужчину за совершение государственной измены и предотвратили теракт в Запорожской области. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на УФСБ РФ по региону.

По данным ведомства, подозреваемый начал переписку с представителем главного управления разведки Минобороны Украины. По заданию куратора он забрал из схрона самодельное взрывное устройство, взрывчатое вещество, а также другие компоненты для изготовления самодельной бомбы, и хранил их дома, чтобы потом совершить террористический акт.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Новороссийска за подготовку теракта в Краснодарском крае. Речь идет о мужчине 1990 года рождения.

Ранее косметолога и тренера из России обвинили в атаке на военный аэродром.

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