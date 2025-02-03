В суде заявили, что последние убийства «ангарского маньяка» не имеют срока давности

Последние три убийства, в совершении которых признался «ангарский маньяк» Михаил Попков, не имеют срока давности из-за повышенной общественной опасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По данным суда, тяжесть обвинений и повышенная опасность преступлений, которые совершил Попков с подтвержденной гомицидоманией (неопределимое влечение к убийствам. — прим. ред.) не является основанием для освобождения мужчины от уголовной ответственности.

16 января «ангарский маньяк» был этапирован в колонию в Мордовию после отказа обжаловать приговор.

До этого суд в Иркутске вынес четвертый приговор ангарскому маньяку Попкову. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Ангарского маньяка» арестовали в 2012 году. Через три года суд приговорил его к пожизненному заключению за совершение 22 убийств и двух покушений на убийство. В 2018 году его признали виновным в еще 59 убийствах и в изнасилованиях. Третий срок — девять лет и восемь месяцев — он получил в 2021 году за убийство двух женщин в 1995 году.

Ранее следователь рассказал о попытке суда Линча над маньяком Чикатило.