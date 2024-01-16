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Ангарского маньяка этапировали в другой регион России

Ангарский маньяк Попков этапирован в Мордовию после отказа обжаловать приговор

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Global Look Press

Бывший милиционер Михаил Попков, также известный как «ангарский маньяк», был этапирован в колонию в Мордовию после отказа обжаловать приговор. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской областной прокуратуры.

«Приговор Ленинского районного суда г. Иркутска, вынесенный по уголовному делу в отношении Михаила Попкова, не был им обжалован и вступил в законную силу. В настоящее время осужденный этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия», — заявили в прокуратуре.

«Ангарского маньяка» арестовали в 2012 году. Через три года суд приговорил его к пожизненному заключению за совершение 22 убийств и двух покушений на убийство. В 2018 году его признали виновным в еще 59 убийствах и в изнасилованиях. Третий срок — девять лет и восемь месяцев — он получил в 2021 году за убийство двух женщин в 1995 году.

До этого суд в Иркутске вынес четвертый приговор ангарскому маньяку Попкову.

Ранее в деле барнаульского маньяка Манишина, которого искали 20 лет, появились новые жертвы.

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