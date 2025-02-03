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У всех детей, отравившихся в Ессентуках, нашли ротавирусную инфекцию

У отравившихся в Ессентуках детей диагностировали ротавирусную инфекцию
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Shutterstock/FOTODOM

Глава Ессентуков Владимир Крутников поделился деталями о состоянии отравившихся в санатории детей. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

У всех пострадавших специалисты диагностировали ротавирусную инфекцию.

На данный момент восемь человек находятся в стабильном состоянии, у еще четверых наблюдается повышение температуры.

Глава города также сообщил, что пока пострадавшие будут находиться на дистанционном обучении.

«Ежедневно будет проводиться термометрия и осмотр медработником. Здоровье важнее», – поделился Крутников.

Об отравлении детей стало известно два дня назад. Школьники из Белгородской области приехали в санаторий Ессентуков, но были госпитализированы с признаками отравления. Изначально сообщалось о семерых пострадавших, но вскоре их количество увеличилось до 12.

Специалисты оказывают детям всю необходимую помощь. Отмечается, что другие отдыхающие, которые питались в одной столовой с пострадавшими, на симптомы отравления не жаловались.

Ранее в московском отеле отравились дети.

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