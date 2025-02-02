Выросло число госпитализированных детей после отравления в Ессентуках

Число госпитализированных детей из санатория в Ессентуках увеличилось до 12

Число детей из Белгородской области, госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции из санатория Ессентуков, увеличилось до 12. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр образования Ставропольского края Мария Смагина.

«В условиях инфекционного отделения были осмотрены 9 пациентов. На момент осмотра состояние пациентов расценено как средней степени тяжести, самочувствие удовлетворительное», — заявила министр.

По ее словам, в пункте временного размещения (санатории) белгородских детей были установлены еще три ребенка с клиническими проявлениями. Им вызвали скорую помощь. Смагина добавила, что дети проходят лечение в инфекционном отделении Ессентукской городской клинической больницы.

Накануне сообщалось, что семь детей из Белгородской области госпитализировали в Ессентуках из санатория с признаками отравления. У пациентов было отмечено повышение температуры и симптомы отравления.

Ранее массовое отравление детей-спортсменов произошло в ЯНАО.