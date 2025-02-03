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Кинолог рассказал о способности собак считывать эмоции человека по запаху

Кинолог Голубев: собаки могут определить страх человека по запаху
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nik174/Shutterstock/FOTODOM

Собака может по запаху почувствовать страх человека. Об этом глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал газете «Известия».

Кинолог отметил, что у собак великолепно развито обоняние. Оно позволяет определять эмоции по запаху. Разные физические и психические состояния человека меняют уровень гормонов в организме, что влияет на исходящий от людей запах.

Так, страх вызывает у человека определенные реакции. Испуганный человек может стать в определенную позу, изменить голос, жесты. Кроме того, стресс вызывает всплеск гормонов: кортизола, адреналина, норадреналина. Тело человека в состоянии страха начинает пахнуть иначе. Животное улавливает эти запахи и реагирует на них.

31 января кинолог раскрыл, как собаки реагируют на лай и рычание человека.

Ранее кинолог дал советы по воспитанию щенка.

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