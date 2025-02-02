В Тюменской области охотник выстрелил в друга, перепутав его с лисой

В Тюменской области охотника осудили за случайный выстрел в приятеля

В Тюменской области огласили приговор местному жителю, который выстрелил в друга во время охоты, перепутав его с лисой. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, в октябре 2024 года двое приятелей находились в охотничьих угодьях Армизонского района. Один из охотников увидел лисицу и произвел выстрел из ружья 12-го калибра.

После этого он начал звонить приятелю, который должен был находиться поблизости, но тот не брал трубку. Мужчина бросился искать друга и обнаружил его лежавшим на земле с ранением грудной клетки, спасти пострадавшего не удалось.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Ранее на Камчатке школьник выстрелил приятелю в грудь из сигнального пистолета.