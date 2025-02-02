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В Петербурге иностранец попал в больницу после того, как в него выстрелил мужчина

Mash: в Петербурге мужчина выстрелил в иностранца
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Shutterstock

В Петербурге правоохранители поймали молодого человека, которого подозревают в стрельбе по прохожему. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Обводном канале. На кадрах с места инцидента заметно, что мужчина идет по улице, но в какой-то момент с близкого расстояния стреляет по случайному прохожему. По данным Telegram-канала, в руках у молодого человека был пистолет с сигнальными снарядами.

«Попадание таким снарядом на близкой дистанции крайне травматично, особенно в область лица», – сообщается в публикации.

Пострадавшего направили в больницу, медики диагностировали у него ранение в области глаза и переломы носа.

Подозреваемым оказался 28-летний луганчанин, переехавший в Петербург. Во время стрельбы пострадал 48-летний иностранец.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о хулиганстве. У подозреваемого изъяли пистолет и две гильзы. О причинах стрельбы не сообщается.

Ранее в Тюменской области охотник выстрелил в друга, перепутав его с лисой.

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