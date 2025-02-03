Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудница российского банка похитила у клиентов свыше 13 млн рублей

На Сахалине служащая банка украла у клиентов более 13 млн рублей
close
Pixabay

Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудницы банка, которая похитила у клиентов финансового учреждения 13 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствие установило, что злоумышленница, используя свое служебное положение и имея доступ к сейфу, похитила из него свыше 5 млн рублей. Кроме того, она путем обмана и злоупотребления доверием похитила переданные ей для размещения во вкладах и перевода на счета других банков денежные средства в сумме более 8 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в городской суд Южно-Сахалинска.

Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время на ее имущество наложен арест.

13 января сообщалось, что в России произошло несколько инцидентов, связанных с хищениями ценностей из банковских ячеек.

Ранее московский бизнесмен обвинил сотрудников банка в краже 50 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами