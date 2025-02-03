Сотрудница российского банка похитила у клиентов свыше 13 млн рублей

На Сахалине служащая банка украла у клиентов более 13 млн рублей

Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудницы банка, которая похитила у клиентов финансового учреждения 13 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствие установило, что злоумышленница, используя свое служебное положение и имея доступ к сейфу, похитила из него свыше 5 млн рублей. Кроме того, она путем обмана и злоупотребления доверием похитила переданные ей для размещения во вкладах и перевода на счета других банков денежные средства в сумме более 8 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в городской суд Южно-Сахалинска.

Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время на ее имущество наложен арест.

13 января сообщалось, что в России произошло несколько инцидентов, связанных с хищениями ценностей из банковских ячеек.

Ранее московский бизнесмен обвинил сотрудников банка в краже 50 млн рублей.