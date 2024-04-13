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Московский бизнесмен обвинил сотрудников банка в краже полумиллирда рублей

Mash: московский бизнесмен обвинил сотрудников банка в краже 500 млн рублей

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Global Look Press

Московский бизнесмен обвинил сотрудников «Абсолют Банка» в краже полумиллиарда рублей из банковской ячейки и подмене их на билеты «банка приколов». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что пятидесятилетний бизнесмен пришел в отделение в Малом Сухаревском переулке за сбережениями, которые хранил в ячейке. Он сходил с сотрудником за деньгами, но в сейфе обнаружил фальшивые купюры — 500 млн рублей пропали.

Бизнесмен обратился в полицию. В банке начали проверку. Выяснилось, что деньги подменили еще в декабре прошлого года. Ведется поиск виновного.

До этого сообщалось, что в Белгородской области огласили приговор местному жителю, который напечатал более 25 миллионов рублей фальшивых денег. Житель Белгорода организовал в своем доме лабораторию по изготовлению фальшивок, мужчина длительное время изучал технологии изготовления рублевых банкнот и выпускал фальшивые пятитысячные купюры.

Ранее россиянке выдали пенсию билетами «банка приколов».

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