Россиян предупредили о рисках при хранении ценностей в банковских ячейках

В России произошло несколько инцидентов, связанных с хищениями ценностей из банковских ячеек. Об этом сообщает газета «Известия».

В Москве клиент не обнаружил в арендованной банковской ячейке золотого кольца с александритом и двух золотых цепочек. Драгоценности исчезли при переезде хранилища из одного отделения банка в другое. Мужчина не смог присутствовать в момент вскрытия бокса и составления описи его содержимого, так как находился за границей.

До этого в другом московском банке из арендованной ячейки исчезло почти 180 млн рублей. Внутренняя проверка выявила, что к хищению причастен начальник отдела банка.

Эксперты отмечают, что банк берет на себя всю ответственность за сохранность и неприкосновенность сейфа и гарантирует конфиденциальность сведений о клиенте. Вскрытие ячейки без присутствия клиента возможно лишь в исключительных случаях. Поэтому хранение ценностей в банковской ячейке имеет высокую степень надежности.

Однако опасность заключается в том типе договора аренды ячейки, когда помещаемое туда имущество не подлежит описи. Это делается для соблюдения конфиденциальности. В подобном случае присутствует риск хищений. При втором типе договора, когда помещаемые в ячейку ценности описываются, банк полностью отвечает за их сохранность.

В июне бизнесмен из Петербурга заявил о краже миллиона евро из его банковской ячейки.

Ранее московский бизнесмен обвинил сотрудников банка в краже 50 млн рублей.