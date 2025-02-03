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На Камчатке всех пациентов онкодиспансера решили проверить на гепатит

Власти Камчатки решили проверить всех пациентов онкодиспансера на гепатит
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Всех пациентов онкологического диспансера на Камчатке обследуют на гепатит после его вспышки в этом медицинском учреждении. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«Принято решение провести обследование всех пациентов, которые проходили иные инвазивные процедуры, чтобы избежать тревоги среди жителей», — отметила заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

Краевой минздрав составит дополнительные списки, пригласит граждан, а также обеспечит необходимое количество медицинских изделий для организации сдачи анализов без очереди, добавила она.

18 января сообщалось, что не менее 36 пациентов краевого онкодиспансера заразились вирусными гепатитами B и C в острой форме из-за нарушения санитарно-гигиенических норм в медицинском учреждении. По предварительной информации, заражение происходило при введении контрастирующего вещества в кабинете компьютерной томографии онкодиспансера.

В тот же день стало известно, что в Петропавловске-Камчатском городской суд принял решение закрыть кабинет компьютерной томографии в онкологическом диспансере из-за вспышки гепатита. Онкодиспансер признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Ранее главу минздрава Камчатки уволили после скандала в онкодиспансере.

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