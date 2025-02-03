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Из карельского рыбхоза уплыли десятки тонн рыбы стоимостью 30 миллионов рублей

Из рыбхоза в Карелии уплыли 44 тонны рыбы на 30 миллионов рублей
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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Из рыбного хозяйства в Карелии уплыла форель общей стоимостью 30 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Из залива Рayталаxти ушли 44 тонны рыбы. Сейчас форель, один килограмм которой стоит несколько тысяч рублей, пытаются отловить сотни вышедших на лед рыбаков из Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

29 января президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что санкции Евросоюза в отношении российской рыбы в долгосрочной перспективе ощутимо снизят объемы поставок из России.

В тот же день споры из-за рыбной ловли остановили переговоры о безопасности между Европейским союзом и Великобританией.

24 ноября сообщалось, что Минсельхоз России может утвердить ограничения рыболовства в отношении северной и гребенчатой креветки в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до конца года.

Ранее огромный осетр едва не проглотил российскую синхронистку во время подводного шоу в Китае.

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