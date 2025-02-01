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Огромный осетр чуть не проглотил российскую синхронистку

Российскую синхронистку чуть не проглотил огромный осетр

Огромный осетр чуть не проглотил российскую синхронистку Марию Зеленину во время подводного шоу в Китае, передает udm.aif.ru.

Девушка исполняла роль русалки в подводном шоу.

«Я делала соло, и на меня напала рыба. В момент, когда это произошло, я не поняла, что вообще происходит. После того как выбралась, осознала, что на меня напала рыба. Поняла, что на мне нет очков и зажима из-за того, что их съел осетр», — сказала Зеленина.

Также Зеленина рассказала, что рыба повредила ей глаз и растянула мышцы шеи. Сейчас девушка находится на больничном.

Руководство океанариума выплатило ей компенсацию в размере 700 юаней (9 566 рублей). Также было принято решение убрать из аквариума всех рыб. Девушка призналась, что продолжит работать в этом океанариуме.

«Мне нравится эта работа. Фобии после этого не появились», — отметила она.

Ранее в Москве напали на гребца Кирилла Ляпунова.

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