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Расчет пенсии работающих пенсионеров изменился

Опубликована инструкция для расчета пенсии работающих пенсионеров с повышением
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Павел Лисицын/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, восстанавливающий ежегодную индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Первое повышение на 9,5% вступило в силу с 1 января 2025 года, сообщил Социальный фонд России (СФР).

Закон №173-ФЗ, утвержденный в июле 2024 года, отменяет заморозку индексации, действовавшую с 2016 года. Выплаты будут расти на уровень инфляции предыдущего года автоматически — без заявлений со стороны граждан.

По данным СФР на ноябрь 2024 года, в России насчитывалось 8 млн работающих пенсионеров. Их средняя пенсия составляла 18 483 рубля при общем среднем размере выплат в 21 083 рубля.

Работающими пенсионерами считаются граждане, продолжающие трудовую деятельность по договору с работодателем, который перечисляет взносы в СФР. Самозанятые и ИП под категорию не попадают.

Существуют страховая (включает фиксированную госнадбавку) и накопительная пенсии. Для назначения страховой пенсии требуется: возраст 58/63 года (женщины/мужчины), минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов (в 2025 году).

Фиксированная часть пенсии для работающих не индексировалась с 2016 года. Страховая составляющая росла за счет баллов от работодателя, но максимальная годовая надбавка ограничивалась тремя коэффициентами.

Ранее стало известно, что в РФ проиндексируют материнский капитал на 9,5%.

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