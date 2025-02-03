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В России подорожали противозачаточные таблетки

«Ведомости»: противозачаточные таблетки в России за год подорожали на 11—15%
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Depositphotos

Стоимость пероральных контрацептивов в России в 2024 году увеличилась на 14,6% по сравнению с предыдущим годом, достигнув в среднем 1539 рублей за упаковку. Одновременно объем их продаж впервые за несколько лет снизился на 1,4%, до 20,9 млн упаковок. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков DSM Group и RNC Pharma.

По информации RNC Pharma, средняя цена упаковки контрацептивов выросла с 1357 рублей в 2023 году до 1501 рубля в 2024-м (+10,6%).

В DSM Group отметили, что за год рынок сократился на 1,4%, хотя до этого демонстрировал стабильный рост.

Аналитики не называют конкретных причин снижения спроса, но связывают его с общим удорожанием жизни и сокращением покупательской активности. Рост цен на фармацевтическую продукцию в 2024 году составил 12,3% в целом по рынку, что выше инфляции (6,8%).

В декабре доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что рост цен на лекарства в 2025 году будет превышать инфляцию на 2 процентных пункта.

Ранее 25-летняя женщина перенесла инсульт из-за противозачаточных препаратов.

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