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25-летняя женщина перенесла инсульт из-за противозачаточных препаратов

Daily Mail: у 25-летней британки случился инсульт из-за противозачаточных таблеток

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Irwin Mitchell/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Британии 25-летняя женщина перенесла инсульт из-за противозачаточных препаратов, пишет Daily Mail.

25-летняя Даниэль Джонс обратилась к врачу с сильными головными болями и зрительными нарушениями, которые указывают на риск инсульта. Однако медик, осмотрев женщину, успокоил ее, сказав, что симптомы неопасны.

Спустя полгода Джонс потеряла сознание и была направлена в клинику, где ей сообщили, что у нее случился инсульт. Расследование юристов по врачебной халатности установило, что врач допустил ошибку, продолжая назначать Даниэль противозачаточные таблетки, несмотря на жалобы пациентки.

Клиника признала ошибку сотрудника и извинилась за произошедшее, отметив, что данная практика представляет неприемлемый риск для здоровья. Британка, столкнувшаяся с физическими и когнитивными нарушениями, рассказала о тяжелых последствиях перенесенного инсульта и надеется, что сможет восстановиться.

«Мне всегда нравилось заниматься спортом и встречаться с друзьями», — рассказала она.

Ранее невролог раскрыла первые признаки инсульта.

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