Самый активный вулкан на северо-востоке Тихого океана готовится к извержению

Подводный вулкан Аксиальная гора, расположенный в 480 километрах от побережья Орегона, демонстрирует признаки скорого извержения. Ученые, наблюдающие за вулканом с 1997 года, прогнозируют, что извержение произойдет до конца 2025 года. Это событие, хотя и не представляет угрозы для людей, может предоставить уникальные данные для изучения вулканической активности. Работа опубликована в журнале Nature.

Аксиальная гора — самый активный вулкан на северо-востоке Тихого океана. За последние 30 лет он извергался трижды: в 1998, 2011 и 2015 годах. Сейчас вулкан достиг уровня набухания, аналогичного тому, что наблюдался перед последним извержением.

«Аксиальная гора — это вулкан, о котором не все слышали, потому что он скрыт под водой. Но его активность впечатляет», — отметил вулканолог Билл Чадвик.

Набухание вулкана вызвано давлением магмы, которая поднимается к поверхности, заставляя его «раздуваться». Это сопровождается увеличением числа землетрясений — в последние месяцы их количество достигло сотен в день.

Извержение Аксиальной горы не будет катастрофическим. Поскольку это щитовой вулкан, образованный тонкими слоями лавы, извержение, скорее всего, будет спокойным: магма вытечет через трещины, создавая новый участок морского дна. Угрозы цунами или других масштабных последствий нет. Однако изучение этого процесса крайне важно для науки. Мониторинг вулкана помогает исследователям лучше понять механизмы извержений, что может быть полезно для прогнозирования более опасных вулканических событий на суше.

«Мы надеемся, что знания, которые мы извлечем здесь, можно будет применить к вулканам по всему миру», — добавил Чадвик.

Ученым удалось выявить несколько магматических резервуаров под вулканом. Они расположены асимметрично в верхней части земной коры, под слоями базальта и габбро — горных пород, богатых магнием и железом. Они также обнаружили связь между основным магматическим резервуаром и трещинами на морском дне, через которые происходит извержение. Однако причины, по которым извержения сосредоточены у восточной стены кальдеры, до сих пор остаются загадкой.

«Мы до сих пор не понимаем, почему извержения происходят именно в этой зоне», — заключил геофизик Цзидун Ян из Китайского университета нефти.

Аксиальная гора находится на стыке тектонических плит Хуан-де-Фука и Тихоокеанской, где формируется новое морское дно. Это делает регион идеальной природной лабораторией для изучения вулканической активности. Ученые продолжают наблюдать за вулканом, чтобы точнее предсказать момент извержения и лучше понять процессы, происходящие в недрах Земли.

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