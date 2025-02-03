В Польше упал российский метеозонд

В Польше упал российский метеорологический зонд. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

«Российский метеорологический шар упал на польской стороне границы. Объект, найденный возле Ольштына, охраняют полицейские», — говорится в сообщении.

По информации журналистов, «устройство с маркировкой, написанной кириллицей», было найдено в Тренкуске. После обследования пожарные не выявили угрозы химической опасности, отметили авторы.

5 января сотрудники полиции польского города Элк в Варминско-Мазурском воеводстве выясняли происхождение найденного в лесу воздушного шара с надписями на кириллице. По информации радиостанции RMF24, работники одного из лесничеств обнаружили объект недалеко от города Простки Элкского повята, они сообщили о находке в полицию.

В марте 2024 года метеорологический зонд упал в Варминско-Мазурском воеводстве. За день до этого на территории Польши упали еще два похожих метеорологических зонда, однако тогда это произошло в местности Харш и в районе деревни Варкалки.

Ранее в Польше заявили, что российские ракеты не угрожают объектам в республике.