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В Польше обнаружили воздушный шар с надписями на кириллице

RMF24: полиция Польши изучает обнаруженный в лесу воздушный шар
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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники полиции польского города Элк в Варминско-Мазурском воеводстве выясняют происхождение найденного в лесу воздушного шара с надписями на кириллице. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

По ее информации, работники одного из лесничеств обнаружили объект недалеко от города Простки Элкского повята, они сообщили о находке в полицию.

«Первоначальная проверка подтвердила, что это метеорологическое устройство, используемое, среди прочего, для измерения температуры и влажности воздуха. На то, что метеозонд, вероятно, прибыл из Калининградской области РФ, указывает маркировка, написанная кириллицей», — сказано в сообщении.

5 марта 2024 года метеорологический зонд упал в Варминьско-Мазурском воеводстве. За день до этого на территории Польши упали еще два похожих метеорологических зонда, однако тогда это произошло в местности Харш и в районе деревни Варкалки.

Ранее в Польше заявили, что российские ракеты не угрожают объектам в республике.

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