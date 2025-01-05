В Польше обнаружили воздушный шар с надписями на кириллице

Сотрудники полиции польского города Элк в Варминско-Мазурском воеводстве выясняют происхождение найденного в лесу воздушного шара с надписями на кириллице. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

По ее информации, работники одного из лесничеств обнаружили объект недалеко от города Простки Элкского повята, они сообщили о находке в полицию.

«Первоначальная проверка подтвердила, что это метеорологическое устройство, используемое, среди прочего, для измерения температуры и влажности воздуха. На то, что метеозонд, вероятно, прибыл из Калининградской области РФ, указывает маркировка, написанная кириллицей», — сказано в сообщении.

5 марта 2024 года метеорологический зонд упал в Варминьско-Мазурском воеводстве. За день до этого на территории Польши упали еще два похожих метеорологических зонда, однако тогда это произошло в местности Харш и в районе деревни Варкалки.

Ранее в Польше заявили, что российские ракеты не угрожают объектам в республике.