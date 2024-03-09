В Польше на границе с Белоруссией нашли воздушный шар с контрабандой

Воздушный шар контрабандистов обнаружили в Польше недалеко от границы с Белоруссией. Об этом сообщает RMF FM.

В публикации отмечается, что воздушный шар для переправки контрабанды обнаружили в окрестностях села Минковцы недалеко от Сокулки Подляского воеводства.

Радиостанция отмечает, что к воздушному шару было прикреплено около 20 коробок с сигаретами. Их изъяли пограничники.

5 марта метеорологический зонд упал на территории Варминьско-Мазурского воеводства, расположенного на северо-востоке Польши.

Это уже третий подобный случай за последние два дня. В понедельник, 4 марта, на польской территории упали еще два похожих метеорологических зонда. Однако тогда это произошло в местности Харш и в районе деревни Варкалки.

29 декабря 2023 года Генеральный штаб Вооруженных сил Польши сообщил, что в воздушном пространстве страны, предположительно, появилась российская ракета. Позже неизвестный летающий объект покинул территорию республики. В министерстве обороны РФ заявили, что в воздушное пространство Польши могла залететь украинская зенитная управляемая ракета.

Ранее на юге Молдавии нашли обломки беспилотного летательного аппарата.