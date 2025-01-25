Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина потерялся и восемь дней выживал в лесу со сломанным бедром

В Таиланде мужчина получил перелом и продержался в лесу восемь дней
close
khaosod

В Таиланде мужчина потерялся в лесу и выживал восемь дней со сломанным бедром, сообщает Thaiger.

Тридцатилетний таец по имени Джао из провинции Канчанабури сообщил своей семье, что собирается проверить свою плантацию маниоки, 16 января он ушел в лес, но обратно так и не вернулся. Родные безуспешно искали его и в конце концов обратились за помощью к спасателям.

Лишь 22 января были начаты поиски, которые прервались из-за наступившей темноты, но к полудню следующего дня спасатели услышали крики о помощи и пошли на звук, в итоге обнаружив Джао, лежащего в гамаке. У него было сломано бедро, и он не мог самостоятельно передвигаться. Едва увидев спасателей, Джао немедленно попросил у них еды.

Пострадавший заявил, что так и не добрался до своей плантации, так как заблудился. Когда наступила ночь, он решил забраться на дерево и установить гамак на высоте пяти метров над землей, чтобы защититься от ночных животных. Но одна веревка оборвалась, в результате чего он упал и сломал бедро.

Несмотря на это, Джао смог закрепить гамак на другом дереве, где и оставался до прибытия спасателей. Он выжил, питаясь едой, которую принес из дома, и выпивая росу, которую собирал ежедневно. Мужчину вынесли из леса и доставили в больницу для дальнейшего лечения.

Ранее пенсионерка потерялась в лесу на 3 дня и выжила благодаря собаке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами