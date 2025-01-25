Мужчина потерялся и восемь дней выживал в лесу со сломанным бедром

В Таиланде мужчина получил перелом и продержался в лесу восемь дней

В Таиланде мужчина потерялся в лесу и выживал восемь дней со сломанным бедром, сообщает Thaiger.

Тридцатилетний таец по имени Джао из провинции Канчанабури сообщил своей семье, что собирается проверить свою плантацию маниоки, 16 января он ушел в лес, но обратно так и не вернулся. Родные безуспешно искали его и в конце концов обратились за помощью к спасателям.

Лишь 22 января были начаты поиски, которые прервались из-за наступившей темноты, но к полудню следующего дня спасатели услышали крики о помощи и пошли на звук, в итоге обнаружив Джао, лежащего в гамаке. У него было сломано бедро, и он не мог самостоятельно передвигаться. Едва увидев спасателей, Джао немедленно попросил у них еды.

Пострадавший заявил, что так и не добрался до своей плантации, так как заблудился. Когда наступила ночь, он решил забраться на дерево и установить гамак на высоте пяти метров над землей, чтобы защититься от ночных животных. Но одна веревка оборвалась, в результате чего он упал и сломал бедро.

Несмотря на это, Джао смог закрепить гамак на другом дереве, где и оставался до прибытия спасателей. Он выжил, питаясь едой, которую принес из дома, и выпивая росу, которую собирал ежедневно. Мужчину вынесли из леса и доставили в больницу для дальнейшего лечения.

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