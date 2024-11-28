На Тайване обезьяны напали на мужчину с ребенком и попытались угнать детскую коляску, пишет Daily Mail.

В зоопарке Шоушань на Тайване произошел инцидент с участием отца и ребенка, пришедших посмотреть на животных. На видео, распространившемся в социальных сетях, запечатлен момент, когда мужчина, держа на руках дочь, катит коляску. Внезапно к ним подбегают обезьяны, которые на них напали.

Отец начал отходить от обезьян, держась за коляску, однако в этот момент другой примат попытался выхватить ее из рук мужчины и тот потерял равновесие. В результате падения отец оказался на земле вместе с ребенком.

После этого одна из обезьян уносит предмет, выпавший из одной из сумок, прикрепленных к коляске, а другая начала копаться в оставшихся вещах. Вскоре на место инцидента прибежали другие члены стаи, принявшиеся делить добычу.

Ранее ученые нашли еще одно сходство в работе мозга человекообразных обезьян и людей.