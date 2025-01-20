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Генпрокуратура потребовала конфисковать активы украинской алкогольной компании

«Ъ»: Генпрокуратура намерена конфисковать активы украинской алкогольной компании
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Генеральная прокуратура РФ собирается конфисковать активы украинской алкогольной компании Bayadera Group стоимостью более 9 млрд рублей, находящиеся в России, за финансирование Вооруженных сил Украины. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Надзорное ведомство направило соответствующий иск в Великоустюгский районный суд Вологодской области. Прокуратура потребовала признать деятельность головной компании Bayadera Group и ее руководителей экстремистской и запретить. Акции и доли пяти подконтрольных им предприятий ведомство просит обратить в доход государства.

За 2022–2024 годы Bayadera Group направила на поддержку военных формирований Украины свыше $1,8 млн (порядка 185 млн рублей). По данным «Ъ», на эти деньги приобретались дроны, спецтехника, боеприпасы, а также модернизировались средства противовоздушной обороны и обучались украинские военнослужащие.

В конце декабря 2024 года стало известно, что западные государства за три года с момента эскалации конфликта выделили $238,5 млрд на помощь Украине, что составляет почти 90% расходов бюджета страны за соответствующий период. При этом изначально США и их союзники обещали выделить на поддержку Украины еще больше средств — $416 млрд.

Ранее русские хакеры атаковали крупнейших производителей алкоголя на Украине.

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