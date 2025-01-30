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У экс-офицера полиции из Анапы и его родственников конфисковали имущество

У экс-подполковника полиции и его родственников конфисковали 176 млн рублей
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Telegram-канал Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества, принадлежащего бывшему подполковнику полиции из Анапы Игорю Нехаенко и его родственникам. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского края.

Нехаенко, осужденный Краснодарским краевым судом к 20 годам лишения свободы за тяжкие преступления, был признан виновным в незаконном обогащении. Иск основан на выявлении значительных несоответствий между задекларированными доходами бывшего полицейского и его реальными расходами, которые включали приобретение недвижимости, земельных участков и дорогостоящих автомобилей.

Суд конфисковал в пользу государства несколько объектов недвижимости, включая земельный участок и жилые помещения, а также автомобиль Mercedes-Benz. Кроме того, с Нехаенко и его родственников взыскана сумма в 20 564 897 рублей в качестве компенсации за прежде отчужденное имущество и 156 261 605 рублей в качестве компенсации за земельный участок площадью 15 тыс. кв. метров, приобретение которого не было подтверждено законными доходами.

Решение суда вступило в законную силу.

В начале января Октябрьский районный суд Пензы передал в доход Российской Федерации 18 наручных часов общей стоимостью около 9,6 млн руб., которые принадлежали экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, осужденному за взятку.

Ранее у пьяного москвича конфисковали Audi А6 и отправили на СВО.

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