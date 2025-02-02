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Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на белгородское село

Гладков: еще один житель пострадал при атаке ВСУ на белгородское село Репяховка
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Еще один мирный житель пострадал в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сельскохозяйственные предприятия в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил минно-взрывную травму и ушиб грудной клетки. Ему оказали медицинскую помощь. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, он будет проходить лечение амбулаторно.

Глава области также заявил, что в селе Борисовка Волоконовского района в результате удара FPV-дрона повреждения получили фасад и забор частного домовладения.

Беспилотник нанес удар по легковому автомобилю на участке автодороги Борки — Бабка в Валуйском округе. У машины повреждены кузов и остекление.

Дрон атаковал производственное предприятие в поселке Уразово Валуйского округа, в результате чего повреждения получил трактор.

«В Борисовском районе поселок Борисовка подвергся атаке беспилотника — осколками посечен торговый павильон. В хуторе Климовое возле частного домовладения с беспилотника сброшены два взрывных устройства — в доме выбиты окна», — добавил чиновник.

Вечером 2 февраля Гладков сообщил, что три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на два сельхозпредприятия в Репяховке.

Ранее дрон ВСУ попал по маршрутке в Белгородской области.

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