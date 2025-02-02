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В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ

Губернатор Гладков: в селе Репяховка три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ
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В Краснояружском районе в результате украинской атаки пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Репяховка два сельскохозяйственных предприятия атакованы FPV-дронами. Ранены три сотрудника одного из предприятий», — заявил он.

По словам губернатора, мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией доставили в больницу. Кроме того, в результате атаки ранения получили две женщины, их состояние удовлетворительное, после оказания медпомощи пострадавших отправят на амбулаторное лечение. Медики оказывают пациентам всю необходимую помощь.

Гладков отметил, что при атаке были повреждены кровля административного здания и грузовой автомобиль. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб города.

До этого Telegram-канал Mash писал, что дрон ВСУ попал в маршрутный автобус с гражданскими лицами в Белгородской области. Удар произошел около 16:00 в селе Двулучное.

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.

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